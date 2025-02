Volkanovski promete impedir Diego Lopes de se tornar campeão do UFC: "Ainda estou aqui"

O card numerado do UFC 314 ganhou, na noite da última quarta-feira (19), uma luta principal com o anúncio de Alexander Volkanovski vs Diego Lopes, pelo cinturão linear dos pesos-penas (66 kg). E, enquanto o prospecto brasileiro comemora a oportunidade de ouro e promete não falhar no dia 12 de abril, em Miami (EUA), seu rival busca estragar a festa. Ex-campeão da categoria, o australiano prometeu frustrar os planos do atleta manauara em conquistar o título da categoria.

Através de um vídeo divulgado em seu próprio canal no Youtube, o veterano elogiou Diego e se mostrou feliz em enfrentar o brasileiro. Entretanto, confiante na própria forma física e técnica para o confronto - mesmo vindo de duas derrotas nas últimas apresentações - Volkanovski destacou que pretende interromper a ótima fase de Lopes e, consequentemente, impedir a consagração do especialista em jiu-jitsu.

"Estou me sentindo ótimo, e só vou melhorar a partir daqui. E isso é algo assustador - especialmente para o Lopes. Acho que o Lopes terá uma luta muito, muito dura. Ele é jogador, um cara incrível. Tenho muito respeito por ele, um cara maneiro. Tenho certeza que ele está esperando ir até lá e conquistar o cinturão, mas sinto muito, cara. Isso não vai acontecer. Feliz por você estar nessa posição, por estar tendo essa oportunidade de lutar pelo cinturão. Mas ainda estou aqui. Você não vai tê-lo (o cinturão). Me desculpe", declarou Volkanovski.