Song Yadong alfineta Henry Cejudo antes de duelo no UFC Seattle: "Hora de se aposentar"

Henry Cejudo nunca perdeu três lutas consecutivas no MMA profissional. Vindo de duas derrotas nas últimas apresentações, o americano chega no UFC Seattle deste sábado (22) com a corda no pescoço. Disposto a refazer seu caminho até uma eventual nova disputa de cinturão, o ex-campeão peso-mosca (57 kg) e peso-galo (61 kg) do Ultimate já deixou claro que não pretende competir caso tal objetivo não esteja próximo. Sendo assim, um novo revés contra Song Yadong pode representar uma pá de cal nas pretensões do wrestler olímpico. Ciente de tal cenário, o striker chinês tem planos para antecipar a aposentadoria de 'Triple C'.

Em entrevista ao site 'MMA Fighting', Yadong, confiante em um triunfo, considera que será o responsável por colocar um ponto final na vitoriosa carreira de Cejudo nos esportes de combate. Na visão do chinês, uma nova derrota faria com que o veterano pendurasse as luvas no UFC Seattle. Apesar disso, 'Kung Fu Kid', como é conhecido, exaltou as credenciais de seu oponente que, além de bicampeão no Ultimate, também é medalhista de ouro olímpico no wrestling.

"Sim, acho que se ele perder essa, será a última luta dele, sua última dança. Vou vencer essa luta. Acredito que essa será a última luta dele. Sua última apresentação será em Seattle. O tempo passou, é hora de se aposentar. Ficaria um pouquinho (chateado de aposentá-lo). Ele é um cara interessante, gosto dele (risos). Ele é um lutador muito bom, campeão de duas categorias no UFC, campeão olímpico, muitas conquistas. É uma honra lutar com ele", declarou Song.