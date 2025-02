Ultimate anuncia duas disputas de cinturão para o card do UFC 315, no Canadá; confira

A noite da última quarta-feira (19) pegou os fãs de MMA desprevenidos com diversos anúncios de lutas grandiosas do Ultimate. Dentre elas, foram definidas oficialmente as duas disputas de cinturão que irão liderar o card do UFC 315, programado para o dia 10 de maio, em Montreal (CAN). A atração principal será o duelo pelo título dos meio-médios (77 kg) entre Belal Muhammad e Jack Della Maddalena. Já no 'co-main event' da noite, a campeã Valentina Shevchenko tenta manter seu reinado contra a desafiante Manon Fiorot, na divisão dos moscas (57 kg).

O anúncio dos combates foi feito através das redes sociais da organização (veja abaixo ou clique aqui). Entre as mulheres, deu a lógica. Afinal de contas, Fiorot era a desafiante natural ao cinturão após enfileirar sete vitórias em sete lutas desde que ingressou ao UFC. Entre os homens, porém, Jack Della Maddalena, número 4 do ranking, não era a primeira opção da fila. O striker australiano ganhou a chance de ouro porque o invicto Shavkat Rakhmonov, lesionado, não ficaria apto a competir a tempo da data definida para o UFC 315.

Trinca brasileira confirmada no card

Além das duas disputas de cinturão recentemente confirmadas para o UFC 315, o show no Canadá também contará com grandes nomes do 'Esquadrão Brasileiro' em ação. Em franca ascensão, Natália Silva mede forças com a ex-campeã Alexa Grasso em confronto que deve definir a próxima desafiante ao título da categoria. Ex-desafiante ao cinturão até 77 kg, Gilbert Durinho tenta voltar à coluna das vitórias ao enfrentar o prospecto Michael Morales. Já entre os pesos-médios (84 kg), Bruno Blindado encara o 'atleta da casa' Marc-André Barriault.