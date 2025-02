Sensação do Ultimate em 2024, Carlos Prates enfrenta Geoff Neal no UFC 314, em abril

A temporada de 2024 teve um impacto na carreira de Carlos Prates difícil de ser replicado. Estreante no Ultimate, o brasileiro emplacou quatro vitórias no período - todas por nocaute - e se tornou uma verdadeira estrela em ascensão na categoria dos meio-médios (77 kg). Após um ano perfeito, 'The Nightmare', como é conhecido, já sabe os detalhes de seu primeiro desafio em 2025. No dia 12 de abril, em Miami (EUA), o atleta da 'Fighting Nerds' medirá forças contra Geoff Neal, em duelo que reforça o card numerado do UFC 314.

O anúncio oficial foi feito através das redes sociais do próprio Ultimate (veja abaixo ou clique aqui), que também confirmou diversos confrontos para o evento, inclusive a luta principal. Atual número 13 do ranking da categoria, Prates pode alcançar o top 10 em caso de vitória sobre Geoff Neal. Afinal de contas, o americano ocupa justamente a décima colocação no momento.

Duelo de nocauteadores

Além de colocar em rota de colisão dois ranqueados entre os meio-médios, o duelo entre Carlos e Neal reúne dois dos maiores nocauteadores em atividade na categoria. E os números comprovam isso. Das 21 vitórias acumuladas na carreira pelo brasileiro, 16 vieram por nocaute. O americano, por sua vez, 'apagou as luzes' de seus adversários em dez oportunidades dos 16 triunfos que possui no MMA profissional. Sendo assim, a expectativa dos fãs é que a dupla promova um embate bastante emocionante no UFC 314.