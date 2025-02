Sem campeã e com quatro brasileiras, PFL anuncia participantes do GP peso-mosca

Em janeiro deste ano, Taila Santos foi confirmada como a primeira participante do torneio peso-mosca (57 kg) da PFL na temporada de 2025. Um mês depois, a própria organização anunciou os nomes das outras sete competidoras que irão batalhar pelo título e o prêmio de 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões). E para surpresa geral, Dakota Ditcheva ficou de fora do 'Grand Prix'. Campeã do modelo em 2024 e maior estrela do plantel feminino da liga, a striker inglesa não buscará o bicampeonato consecutivo.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a PFL anunciou o nome das oito participantes do 'GP' feminino até 57 kg. Além de Taila Santos, o 'Esquadrão Brasileiro' contará com mais três atletas na disputa: a ex-campeã do Bellator Juliana Velasquez, Ilara Joanne e Elora Dana. Além do quarteto tupiniquim, o torneio de 2025 também terá nomes internacionais no páreo como a veterana Liz Carmouche, a japonesa Kana Watanabe, a russa Diana Avsaragova e a americana Jena Bishop.

Dakota poupada para superlutas

Após os fãs estranharem a ausência de Dakota no 'GP', Donn Davis utilizou sua conta no 'X' (antigo Twitter) para revelar os planos da empresa para a atleta inglesa. De acordo com o presidente da PFL, Ditcheva agora participará do chamado 'PFL Champions Series' - eventos grandiosos da companhia que colocam frente a frente grandes nomes da modalidade para disputas de superlutas pontuais. Atualmente, atletas de grande apelo como Francis Ngannou, Larissa Pacheco, Renan 'Problema' e Cris Cyborg são alguns exemplos de combatentes que ficam de prontidão para protagonizarem tais duelos de maior magnitude.