Reforço de peso! Patrício Pitbull assina com o UFC e tem estreia definida: "O rei chegou"

Insatisfeito com o resultado da fusão entre Bellator e PFL, Patrício Freire fez uma árdua campanha para ser liberado. Após uma longa queda de braço com dirigentes, o status de 'agente livre' no mercado enfim veio há cerca de um mês, em meados de janeiro. Desde então, os fãs de MMA já projetavam a chegada do brasileiro no UFC. E tal cenário se concretizou na noite da última quarta-feira (19). Contratado pela liga presidida por Dana White, 'Pitbull' já teve, inclusive, os detalhes de sua estreia na 'nova casa' definidos.

Como não poderia deixar de ser, a primeira luta de Patrício no Ultimate já ocupa posição de destaque em um grande evento. No UFC 314, programado para o dia 12 de abril, em Miami (EUA), o brasileiro mede forças contra o mexicano Yair Rodriguez. O confronto diante do ex-campeão interino dos pesos-penas (66 kg) e atual número 5 do ranking da categoria, reforça o card principal do show. Animado com o acerto, Pitbull mandou um recado para seus futuros adversários.

"Está na hora de conquistar uma nova coroa. Pesos-penas do UFC, o seu futuro rei chegou", escreveu o atleta potiguar em suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui).