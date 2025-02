Melk Costa revela drama antes de renovação com o UFC: "Crise de ansiedade pesada"

Depois de muita espera, Melquizael Costa voltará ao octógono mais famoso do mundo neste sábado (22), para encarar o americano Andre Fili no card do UFC Seattle. E mais do que a perda do ritmo de luta, o longo período afastado, desde junho do ano passado, parece ter afetado 'Melk' de outras formas - inclusive na sua vida pessoal.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Melk Costa revelou que chegou a sofrer com crises de ansiedade durante este período inativo no UFC. Isso porque, além da falta de lutas, o peso-pena (66 kg) brasileiro se viu em um impasse sobre sua renovação contratual com o Ultimate e passou a temer pelo fim de sua trajetória na entidade.

"Não sei explicar (o porquê da demora). Eu fiz minha última luta do contrato, quando lutei com o Shayilan (Nuerdanbieke), e estava esperando a renovação. Falaram que estava vindo, mas não chegava. Começou a ficar ruim para mim. Não conseguia mais dormir à noite, tive crise de ansiedade pesada. Ainda mais quando eu abria o Instagram, o Twitter e via lá 'o UFC demitiu fulano de tal' (risos). Foi louco. Mas graças a Deus chegou (a renovação contratual), aí marcaram (a luta) em menos de um mês", contou Melk.