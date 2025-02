Diego Lopes comemora disputa de cinturão no UFC: "Sonhe, acredite e faça acontecer"

Duelo de gerações

O confronto entre Lopes e Volkanovski, que servirá como a luta principal do UFC 314, programado para o dia 12 de abril em Miami (EUA), pode ser encarado como um duelo de gerações. De um lado, um prospecto com 30 anos recém-completos em sua primeira oportunidade de competir pelo título da empresa. Do outro, um veterano de 36 anos, ex-campeão e apontado como possível 'GOAT' da categoria, disposto a retomar o seu reinado nos pesos-penas.

I have worked like no one else in recent years, I have accepted challenges and dares that the UFC has put in front of me, I have said yes in every situation, even when it was not favorable for me. In less than 2 years within the UFC I will have my opportunity for the title. I...

