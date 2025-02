Brasileiro Diego Lopes é escalado para disputar cinturão vago do UFC

Veteranos brasileiros em ação

O presidente do UFC, Dana White, utilizou suas redes sociais para anunciar não apenas essa luta, mas também uma série de outros confrontos. Entre eles, dois chamam a atenção do público brasileiro, envolvendo nomes já consagrados no esporte.

O primeiro é Patrício Pitbull, ex-campeão do Bellator, que fará sua aguardada estreia no UFC contra Yair Rodriguez. O duelo também integrará o card do UFC 314 e pode colocar o brasileiro em posição de destaque na divisão, caso conquiste a vitória.

Já Gilbert 'Durinho' retorna ao octógono buscando encerrar sua má fase diante do invicto Michael Morales. Inicialmente cogitado para acontecer em Miami, o combate foi transferido para o UFC 315, no Canadá, no dia 10 de maio.