UFC encaminha Bruno Blindado vs Marc-André Barriault para card no Canadá, em maio

Em outubro de 2024, Bruno Silva abriu o jogo sobre os problemas de saúde mental com os quais lidava, admitindo sofrer com crises de ansiedade que atrapalhavam seu desempenho como lutador profissional. À época, o brasileiro sugeriu, inclusive, uma pausa na carreira, alegando só voltar a competir quando se considerasse curado. Aparentemente, tais problemas ficaram para trás, já que 'Blindado' já sabe os detalhes de seu próximo desafio no Ultimate. No dia 10 de maio, o striker paraibano medirá forças contra Mark-André Barriault no UFC 315, sediado em Montreal (CAN). A informação do combate foi apurada com exclusividade pela equipe de reportagem da Ag Fight, com fontes próximas à situação.

Na pior fase de sua carreira, Blindado terá que lidar com uma atmosfera desfavorável para voltar à coluna das vitórias. Afinal de contas, o canadense Barriault será o 'atleta da casa' no UFC 315. Mas tal situação não é novidade para o peso-médio (84 kg) brasileiro, que já lidou com essa experiência recentemente dentro do octógono, como quando encarou Chris Weidman nos EUA, em embate que ficou marcado pelo desfecho controverso, provocado pelas dedadas no olho aplicadas pelo ex-campeão da categoria em Bruno.

Vale o emprego para ambos?

Blindado vem de quatro derrotas consecutivas no Ultimate. Nas últimas sete apresentações, o brasileiro venceu apenas uma luta. Seu adversário, porém, também vive uma fase turbulenta na carreira. Barriault não sabe o que é ter o braço erguido desde junho de 2023. De lá para cá, o canadense emplacou três derrotas consecutivas. Desta forma, é possível afirmar que quem sofrer mais um revés no UFC 315, em maio, pode colocar seu emprego e permanência na organização em risco real.