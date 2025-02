Marido de lutadora estrela do OnlyFans assina contrato e estreia no UFC Seattle

Mais conhecido por ser marido da lutadora Paige VanZant, estrela do OnlyFans, Austin Vanderford é o mais novo contratado do UFC. E a estreia do ex-desafiante ao cinturão peso-médio (84 kg) do Bellator já está marcada para este sábado (22), no card do evento sediado em Seattle (EUA), contra Nikolay Veretennikov.

A notícia foi divulgada em primeira mão pelo perfil 'Full Send MMA' nas redes sociais e confirmada pelo próprio lutador e pela agência que administra sua carreira, no 'Instagram'. Por ter sido acertado de última hora, restando poucos dias para a realiação do UFC Seattle, o duelo entre Vanderford e Veretennikov será disputado em peso-casado (até 79,3 kg).

Enquanto Austin, apelidado de 'Mr VanZant' (Sr VanZant) por sua relação com a ex-lutadora do UFC, fará sua estreia na principal organização de MMA do planeta, Nikolay Veretennikov vai para seu segundo compromisso na liga. No seu primeiro combate disputado no octógono mais famoso do mundo, em agosto do ano passado, o atleta do Cazaquistão foi derrotado por Danny Barlow, na decisão dividida dos juízes.