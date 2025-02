De volta! Ex-campeã do UFC, Miesha Tate anuncia luta contra Yana Santos em maio

Rival russa revela idolatria por Tate

Assim que Miesha quebrou o segredo e anunciou o combate nas redes sociais, Yana também utilizou sua plataforma para compartilhar uma mensagem incomum no meio. Mesmo escalada para enfrentar a americana, 'Foxy', como é conhecida, admitiu ser fã de Tate, que marcou época e ajudou a pavimentar o MMA feminino dentro e fora do UFC. Agora resta saber se a atleta russa conseguirá deixar a admiração fora da equação quando as duas estiverem dentro do octógono.

"Que confronto dos sonhos! Obrigado ao UFC por sempre me dar grandes oportunidades. Miesha Tate é minha lutadora favorita há anos. Que sonho é dividir o octógono com ela. Me certificarei de trazer a minha melhor versão no dia 3 de maio", celebrou Yana.

Aos 38 anos, Miesha Tate é dona de um cartel no MMA profissional de 20 vitórias e nove reveses. Já Yana Santos, três anos mais jovem, possui um histórico como atleta profissional da modalidade de 15 triunfos, oito derrotas e um 'no contest' (luta sem resultado).