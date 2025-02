César Almeida detalha lesão ligamentar no joelho e traça prazo para voltar à ativa no UFC

Logo na primeira quinzena de janeiro, César Almeida entrou em ação no UFC Vegas 101 e, com um nocaute avassalador, apagou Abdul Razak Alhassan. O desempenho também lhe rendeu o bônus de 50 mil dólares (então R$ 305 mil) pela 'Performance da Noite'. Mas o que se encaminhava para ser um início de temporada memorável para o brasileiro, acabou se tornando um pesadelo para 'Cesinha', que sofreu uma grave lesão no joelho direito. Em entrevista exclusiva à equipe de reportagem da Ag Fight, o striker paulista deu detalhes sobre a contusão, explicou sua gravidade e traçou um prazo para seu retorno ao octógono.

Apesar de não conseguir precisar exatamente o momento da lesão, César provavelmente se contundiu durante o combate. Isso porque o brasileiro relembra que logo após ter o braço erguido passou a sentir um incômodo na região, prontamente comunicado à equipe médica do UFC. Após retornar ao Brasil, Cesinha passou por uma bateria de exames e teve diagnosticada de forma oficial uma lesão no menisco e nos ligamentos do joelho direito.

"Depois da última luta, estava sentindo uma dor no joelho. Falei para o médico do UFC. Quando cheguei aqui em São Paulo, fiz a ressonância e recebi uma notícia um pouco triste. Porque foi uma lesão de ligamento e menisco. Era (caso) cirúrgico, não tinha como fazer o tratamento conservador. Mas aí consegui fazer a cirurgia rápido e é isso. Agora (a lesão) foi no joelho direito. Agora é seguir o processo para ficar bem logo", relembrou o brasileiro.