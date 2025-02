Alex Poatan reforça interesse em crossover com campeão mundial de boxe: "Pode acontecer"

Não é segredo para ninguém que Alex Pereira possui o desejo de se aventurar profissionalmente no boxe em breve, nem que seja de maneira pontual. A vontade do campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC ganhou ainda mais força e apelo quando Oleskandr Usyk, atual detentor dos cinturões na divisão dos pesos-pesados das principais entidades da nobre arte, sugeriu um confronto com 'Poatan' nos ringues antes de pendurar as luvas. Atento à declaração do pugilista ucraniano, o astro do MMA fez coro e levantou a possibilidade de um eventual 'crossover' entre as organizações envolvidas.

Em entrevista ao canal 'Mark Bouris', no Youtube, Poatan indicou que o Ultimate poderia chegar a um acordo com a entidade de promoções do boxe na tentativa de concretizar o combate contra Usyk. Vale ressaltar que, apesar de adotar uma política rígida contratual, não liberando atletas de seu plantel para se aventurar em outras modalidades ou empresas, o UFC já abriu uma exceção parecida em 2017. No auge esportivo e midiático de Conor McGregor, Dana White aceitou que o falastrão irlandês tentasse a sorte contra o astro Floyd Mayweather, no que ficou conhecida posteriormente como 'The Money Fight'.

Na oportunidade, Dana encarou o 'crossover' como uma chance de encher os cofres do UFC, já que sua liga co-promoveu a superluta com a 'Mayweather Promotions'. Agora resta saber se o dirigente estaria disposto a realizar um movimento parecido quase uma década depois, desta vez cedendo Poatan, uma das maiores estrelas dos esportes de combate da atualidade.