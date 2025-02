Robocop quebra o silêncio e alega problemas antes do UFC Vegas 102: "Corpo não respondia"

Nesta segunda-feira (17), Gregory Rodrigues completou 33 anos de idade. A data comemorativa veio com um gosto amargo para o brasileiro que, dois dias antes, acabou nocauteado na maior luta de sua carreira. Pela primeira vez protagonista da maior liga de MMA do mundo, 'Robocop' acabou nocauteado por Jared Cannonier na luta principal do UFC Vegas 102. Após o duro revés, o peso-médio (84 kg) rondoniense quebrou o silêncio e revelou que passou por problemas antes mesmo de entrar no octógono montado no 'Apex'.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Robocop revelou que após a pesagem oficial teve dificuldades em recuperar a massa corporal cortada nos dias anteriores. Isso, na visão do próprio, o impediu de competir em sua plenitude. Evitando dar desculpas para o revés sofrido, o brasileiro parabenizou Jared Cannonier, ex-desafiante ao cinturão e atual número 7 do mundo. E, apesar de ter perdido uma chance de ouro de entrar no ranking com um atalho até o top 10, Gregory parece determinado a voltar a trilhar seu caminho até o topo da categoria até 84 kg do Ultimate.

"Hoje é meu aniversário e por mais que seja um dia difícil no trabalho, estou agradecido por tudo que Deus fez e faz na minha vida! Agradecido a toda equipe do UFC pela oportunidade e muito honrado de ter lutado com o sétimo da divisão. Cannonier é um cara muito experiente que me ensinou grandes coisas nessa luta! Percebi vários detalhes que podem ser melhorados, coisas que serão mudadas. Ganhar a luta da noite foi um presente para dois guerreiros que não tiveram medo de se enfrentar. As pessoas não sabem, mas a verdade é que tive problemas na minha recuperação de peso, meu corpo não respondia. Fico pensando como seria se eu estivesse no meu 100%...Mas nada de história triste, o Robocop nunca morre, hora de recarregar a máquina e mudar as configurações porque eu só entrei no game!", revelou o brasileiro.