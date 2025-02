Rafael Macapá celebra volta ao UFC com vitória após travar batalha contra tumor

Depois de ficar afastado dos octógonos por mais de um ano por conta de um problema de saúde, Rafael Estevam brilhou em sua volta à ação no último sábado (15), com uma vitória sobre Jesus Aguilar, pelo card do UFC Vegas 102. Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, 'Macapá' - como o lutador da equipe 'Nova União' é conhecido - celebrou o triunfo e a oportunidade de voltar a competir.

Uma das grandes promessas brasileiras no peso-mosca (57 kg), Rafael Macapá descobriu um tumor na região inguinal após estrear no UFC com uma vitória sobre Charles Johnson, em novembro de 2023. Por sorte, o tumor não era maligno, mas, mesmo assim, o lutador precisou passar por duas cirurgias e outros tratamentos com medicações fortes para se curar.

"Voltei, voltei com vitória, super feliz, espero fazer muito mais esse ano. Estava sentindo falta dessa adrenalina, desse pré-luta que é indescritível, onde você eleva o seu batimento cardíaco, onde nada é igual. Estava sentindo muita falta de poder competir em alto nível. Graças a Deus, eu pude realizar isso hoje. Sigo invicto", celebrou Rafael.