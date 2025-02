Poatan minimiza ameaça de Ankalaev na luta agarrada: "Minha evolução está muito boa"

Desde que ingressou no Ultimate, em novembro de 2021, Alex Pereira enfrentou, majoritariamente, adversários que possuem, assim como ele, a trocação como o carro-chefe. Seu próximo compromisso na organização, porém, pode significar uma mudança no padrão dos rivais. Afinal de contas, Magomed Ankalaev, desafiante ao cinturão do campeão brasileiro, tem como base o wrestling. O duelo de estilos iminente, porém, não parece tirar o sono de 'Poatan', que destaca sua evolução no setor da luta agarrada às vésperas do UFC 313,

Em entrevista ao canal 'Mark Bouris', no Youtube, o campeão dos meio-pesados (93 kg) do Ultimate declarou que sua preparação tem sido como de costume, sem qualquer tipo de ajuste específico para o oponente russo. Ao ser questionado sobre o que faria se Ankalaev apelasse para o wrestling no confronto entre os dois, Poatan destacou que estará preparado, já que seu nível na luta agarrada tem evoluído gradativamente, sobretudo com os conselhos e dicas de Glover Teixeira.

"Estou treinando, sinceramente, como se estivesse lutando contra qualquer outro cara. Acho que a única coisa que muda é que ele é canhoto. Mas isso não vai fazer diferença. Já venho treinando há um tempo a parte do jiu-jitsu e da luta agarrada. Estou indo muito bem, aprendendo. Sou um cara dedicado. Minha evolução (nesse setor) está muito boa, estou feliz com isso. Vai ser uma grande luta", projetou o striker paulista.