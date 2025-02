Valter Walker oferece ajuda a Johnny para sair da má fase: "Quero voltar a treinar com meu irmão"

"Eu quero voltar a treinar com meu irmão, eu canto essa pedra para ele direto. Quero voltar a treinar com ele, quero levar ele para a Rússia. Agora eu peguei o visto (para os EUA) por mais tempo, quero vir para cá ajudar ele a treinar, melhorar meu striking com o Johnny. Quero que o Johnny melhore o wrestling dele, porque nas últimas lutas ele não teve grandes resultados, está tomando nocaute, acho que o melhor caminho para você parar de tomar nocaute é botar para baixo - de baixo vai ser difícil o cara te nocautear. Então, quero ajudar meu irmão igual ele me ajudou a minha vida toda", declarou Valter.

Via de mão dupla

O desejo de retomar os treinos com o irmão mais velho não vem apenas da intenção de ajudar Johnny a voltar para o caminho das vitórias na carreira. Especialista na luta agarrada, Valter enxerga no retorno da convivência mais próxima na academia com o meio-pesado do UFC a chance de evoluir na trocação - área onde Johnny tem mais facilidade e poderia auxiliá-lo.

"O shape vai ficar melhor que esse aqui, eu sinto que posso meter um shape melhor que esse, ficar mais trincado, e eu vou meter. Vocês vão ver na minha próxima luta, eu vou vir mais trincado, mais bolado. Vou melhorar meu striking. Vou treinar com meu irmão muay thai, kickboxing, boxe. O wrestling nem sei se eu tenho que treinar mais. Acho que eu vou parar até de treinar wrestling porque está f***", brincou Valter.

Aos 27 anos de idade e com um cartel de 13 vitórias - nove delas pela via rápida - e apenas uma derrota no MMA profissional, Valter Walker surge como uma das esperanças do Brasil na divisão dos pesos-pesados. Mais do que os bons números na carreira e a boa fase vivida no octógono do Ultimate recentemente, o gigante carioca, de quase 2 metros de altura, possui no estilo de luta baseado no grappling um diferencial diante dos rivais de divisão, que, em sua maioria, tendem a dar preferência à luta em pé. Resta saber se a habilidade do carioca no wrestling e no jiu-jitsu será suficiente para levá-lo ao topo da categoria.