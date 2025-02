Ismael Bonfim tranquiliza fãs após ter visão afetada em derrota no UFC

Depois de ser derrotado por Nazim Sadykhov no UFC Vegas 102, no sábado (15), por interrupção médica, Ismael Bonfim tratou de vir a público atualizar os fãs sobre seu estado de saúde e aproveitou para tranquilizá-los. Em uma publicação feita no seu perfil no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), 'Marreta' - como é conhecido - descartou ter sofrido qualquer problema mais sério no rosto, após o poderoso chute aplicado pelo rival na luta.

O golpe, de acordo com Bonfim, provocou apenas dois cortes: um abaixo do olho e outro na pálpebra. A notícia pode ser comemorada pelo lutador brasileiro, apesar da derrota. Isso porque, no momento em que o combate foi encerrado por recomendação médica, havia uma suspeita de fratura no rosto, além da visão de Ismael ter sido afetada - justamente o que motivou a intervenção dos profissionais de saúde do evento.

"Queria falar para todo mundo que eu estou bem. Graças a Deus está tudo certo. Fiz alguns exames ontem (sábado). Fiz exames nos olhos, na cabeça e está tudo certo. Foi apenas um corte aqui (abaixo do olho) e outro na pálpebra. Mas está tudo certo. Ali no momento eu não estava conseguindo enxergar direito e o médico preferiu parar a luta. Mas estou feliz também porque eu vinha me apresentando de uma forma boa, a estratégia estava dando certo, estava confiante, estava bem, impondo meu jogo, impondo meu ritmo. E em um momento ali... Não vamos desmerecer o adversário porque foi um chute lindo, ele fintou embaixo, jogou em cima e pegou no meio da lata. Voltar para Brasília agora, descansar um pouco, voltar aos treinos e logo logo vamos estar de volta", declarou Ismael.