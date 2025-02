Francis Ngannou indica retorno ao boxe e mira duelo contra o ex-campeão Deontay Wilder

Trajetória de Ngannou no boxe

Após romper com o UFC mesmo na condição de campeão dos pesos-pesados da liga presidida por Dana White, Francis, agente livre no mercado, seguiu o rumo de seus sonhos e disputou duas lutas no boxe profissional. Na primeira experiência, 'The Predator' chocou o mundo em outubro de 2023 ao duelar de igual para igual contra Tommy Fury, com direito a knockdown aplicado no rival britânico. Mesmo derrotado na decisão dividida dos jurados, Ngannou saiu do duelo em alta, já que era apontado como grande zebra.

No segundo teste na nobre arte, em março de 2024, o desfecho não foi tão favorável para o gigante camaronês. Diante de Anthony Joshua, a diferença de experiência e adaptação aos ringues se mostrou notória desde as primeiras interações. Depois de sofrer dois 'knockdowns', Ngannou acabou brutalmente nocauteado no segundo round, em uma cena que rodou o mundo. Apesar do baque, a história de Francis na modalidade parece não ter chegado ao fim.