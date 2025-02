Conor McGregor indica interesse do BKFC na contratação de Fedor Emelianenko

Carreira de Fedor Emelianenko

Originário do sambo, Fedor Emelianenko iniciou sua trajetória no MMA profissional em 2000. Durante a primeira década de sua carreira, o russo viveu seu auge, chegando a ostentar uma larga invencibilidade que durou 28 lutas. Neste período, 'The Last Emperor competiu principalmente em eventos asiáticos, mais notadamente no show japonês PRIDE, que rivalizava com o UFC como principal organização de artes marciais mistas do mundo.

No PRIDE, Fedor se tornou campeão indiscutível dos pesos-pesados - título o qual manteve de 2003 a 2007, quando o evento japonês encerrou suas atividades. Após o fim do PRIDE, o 'Último Imperador' finalmente migrou para shows norte-americanos - como o Affliction, Strikeforce e Bellator -, sem repetir o mesmo sucesso. Mesmo com a queda de rendimento na metade final de sua carreira, e sem ter competido no UFC, Emelianenko manteve o prestígio e respeito conquistado por ele, sendo até hoje incluído em discussões sobre os 'GOATs' (maior de todos os tempos) do MMA.