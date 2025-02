Conor McGregor entra com recurso e recorre contra condenação em caso de agressão sexual

No fim de novembro de 2024, Conor McGregor sofreu um grande abalo em sua imagem e carreira ao ser declarado culpado na Justiça de praticar agressão sexual contra Nikita Hand, em um caso ocorrido em 2018. Assim que foi condenado pelo veredito do júri do Tribunal de Dublin, na Irlanda, o astro do UFC negou veementemente ter cometido tal prática e prometeu apelar contra a condenação. Quatro meses depois, 'Notorious' deu o primeiro passo formal na direção prometida, entrando com um recurso oficial contra o resultado do processo civil, de olho em reverter a derrota judicial sofrida.

De acordo com o site 'BBC', McGregor apelou oficialmente contra a condenação sofrida no tribunal irlandês na última sexta-feira (14), data em que apresentou o recurso. Apesar de admitir ter tido relações sexuais com Nikita, considerada a vítima do caso pelo júri, o ex-campeão peso-pena (66 kg) e peso-leve (70 kg) do Ultimate alegou que o envolvimento foi consensual, sem qualquer tipo de imposição física, conforme foi relatado pela então acusadora.

Relembre o caso

O episódio ocorreu no dia 9 de dezembro de 2018. Com contato com McGregor através de seus primos, Nikita enviou uma mensagem para o lutador irlandês durante uma confraternização com colegas de trabalho. Antes de se encontrar com o astro do UFC, a vítima admitiu ter ingerido bebidas alcoólicas e feito uso de cocaína. Mais tarde naquela mesma noite, Conor e o homem identificado como James Lawrence foram até o encontro de Nikita e levaram ela e uma amiga para passear de carro.