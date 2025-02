Alex Poatan reencontra jovem que venceu o câncer e se emociona: "Isso sim é lutar"

Em julho de 2024, Alex Pereira surpreendeu os fãs ao quebrar seu semblante fechado e cair em lágrimas publicamente. E não era para menos. Afinal de contas, à época, o brasileiro visitou o 'The Royal Children's Hospital' - hospital especializado em tratamento de crianças e adolescentes com câncer, em Melbourne, na Austrália. Na oportunidade, 'Poatan' chegou a raspar o cabelo de um jovem diagnosticado com a doença, a pedidos do próprio, se emocionando com a situação. Meses depois, o campeão dos meio-pesados (93 kg) do UFC agora tem motivos de sobra para sorrir, com a notícia de que Ashton Choothesa venceu a batalha contra o câncer.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Poatan registrou o reencontro com o jovem, seu fã declarado e praticante de muay thai. Em uma espécie de evento de gala, possivelmente visitado durante sua estadia na Austrália para a realização do UFC 312, o campeão brasileiro exaltou a garra de Ashton na batalha contra o câncer. Revigorado com a história de superação, Alex abraçou o adolescente que alegou estar livre da doença há três meses e já é capaz de deixar seu cabelo crescer novamente aos poucos.

"Pessoal, estou aqui com o Ashton, não sei se vocês lembram dele. Faz um ano, mais ou menos, que fui para a Austrália. Se não lembram, vou mostrar o vídeo, eu cortando o cabelo dele. Fui a um instituto do câncer da Austrália, foi uma parada bem emocionante e bem pesada para mim. Eu chorei, me emocionei ali. Agora ver a recuperação desse cara. Quando ele me disse que estava treinando muay thai e teve que parar por causa do câncer. Mas foi lá, lutou contra o câncer e venceu. Depois de meses de tratamento, zerado do câncer. Livre do câncer há três meses. Uma grande inspiração e superação. Isso é para inspirar todo mundo. Isso sim é lutar. Chama!", destacou Poatan, ao lado do jovem.