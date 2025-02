Topuria detona Conor McGregor: 'Era um ídolo, mas traiu todos os valores'

Conor McGregor é, sem sombra de dúvidas, o maior astro que o MMA já produziu. O sucesso atingido dentro do octógono, porém, não blinda o irlandês de críticas por episódios polêmicos colecionados fora dele. E tais julgamentos não partem somente dos fãs dos esportes de combate, mas como também de outras estrelas em ascensão no meio. Um bom exemplo disso é Ilia Topuria, atual campeão peso-pena (66 kg) do UFC, que não mediu palavras ao comentar a derrocada da carreira de 'Notorious'.

Em recente entrevista ao canal do Youtube 'FULL SEND PODCAST', Topuria admitiu que iniciou sua trajetória no esporte idolatrando a figura de McGregor que, à época, dominava o UFC com dois cinturões simultâneos: pesos-penas e pesos-leves (70 kg). Entretanto, aliado à decadência esportiva, vieram também escândalos como acusações de violência sexual das quais o falastrão irlandês foi julgado e, até mesmo, considerado culpado. Tais episódios, na visão de 'El Matador', mostram como Conor se afastou dos próprios valores que pregava no início de sua carreira.

"Aquele cara está tão doente, tem alguns problemas no seu mundo interno. Ao mesmo tempo, quando ele estava começando no MMA, era um ídolo para todos nós. Era um grande lutador, representava grandes valores. Ele fez muito pelo esporte, mas em algum momento, ele traiu todos os valores que o colocaram naquele ponto. Ele ficou maluco, começou a ser desrespeitoso com todo mundo ao redor dele, com as pessoas nos EUA, com todos os lutadores, com todo mundo. Em algum momento, você cai, sabe? As pessoas vêm contra você. Eles não gostam disso. Eles apoiam você, você tem que devolver o mesmo amor. Ele começou a farrear como se não fosse um atleta. Usar drogas, todo esse tipo de m***. Todos sabemos que há tentação. Mas se você é um campeão, uma verdadeira lenda, tem que controlar as coisas, não deixar as coisas terem controle sobre você", disparou Topuria.