Jacqueline Cavalcanti cita ex-campeã como alvo para próxima luta no UFC

Com o triunfo sobre Julia Avila na abertura do card preliminar do UFC Vegas 102, no último sábado (15), Jacqueline Cavalcanti conquistou sua quarta vitória seguida na organização e deve subir pelo menos mais um degrau no ranking peso-galo (61 kg). E para manter sua ascensão rumo ao topo da categoria, a brasileira naturalizada portuguesa já define seus próximos alvos no octógono mais famoso do mundo, entre eles uma ex-campeã.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Jacqueline elegeu a veterana Miesha Tate - ex-campeã e atual 11ª colocada no ranking peso-galo do UFC - como uma das rivais de divisão que gostaria de enfrentar na sua próxima luta. Além de 'Cupcake', como a americana é conhecida, a brasileira também citou o nome de outras três lutadoras que estariam na sua lista inicial de alvos: Yana Santos, Karol Rosa e Ailín Pérez.

"Não tem nenhuma que eu tenha uma rixa pessoal, mas tem a Miesha Tate, que está ali na frente. Não sei se ela vai descer, se vai ficar, o que ela vai fazer. É uma ex-campeã, tem uma história. Temos a Yana (Santos), a Karol Rosa, que acabou de lutar. Temos outras meninas ali na frente, a Ailin (Perez) está machucada no ombro, então acho que ela vai demorar um bom tempo (para voltar a lutar). Qualquer uma das que estão na minha frente, nós estamos aqui preparados para lutar", declarou Cavalcanti.