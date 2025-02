Chance de ouro! Jean Matsumoto substitui ex-campeão e encara Rob Font no UFC Seattle

Uma das grandes promessas do MMA nacional, o ainda invicto Jean Matsumoto terá uma chance de ouro para entrar no ranking peso-galo (61 kg) do Ultimate. Inicialmente escalado para encarar Chris Gutierrez no UFC 313, no dia 8 de março, o lutador paulista foi remanejado para a edição do dia 22 de fevereiro, em Seattle (EUA), para medir forças com o ranqueado Rob Font, substituindo o ex-campeão Dominick Cruz, que, lesionado, saiu da disputa e se aposentou.

Pelo pouco tempo de antecedência com o qual o brasileiro terá para mudar sua preparação, o combate entre Matsumoto e Font no UFC Seattle será disputado em peso-casado (até 63,5 kg). A notícia da luta foi divulgada em primeira mão pelo site 'MMA Junkie' e posteriormente anunciada oficialmente pelo Ultimate.

Atalho para o top 10

A oportunidade de enfrentar Rob Font no UFC Seattle representa também uma espécie de atalho para Jean alcançar o top 10 do peso-galo. Contratado via 'Contender Series' em 2023, Matsumoto estreou pelo Ultimate no ano passado, com duas vitórias em seus primeiros compromissos na liga - sobre Dan Argueta e Brad Katona.