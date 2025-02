'Sósia' de Obama e parceiro de Poatan! Conheça Gregory Robocop, protagonista do UFC Vegas 102

Neste sábado (15), Gregory Rodrigues entra em ação pela décima vez no octógono mais famoso do mundo. Com uma trajetória consolidada nos pesos-médios (84 kg) do Ultimate, o brasileiro ainda não 'furou a bolha' ao ponto de ser conhecido do grande público. Mas tal cenário pode mudar no UFC Vegas 102. Afinal de contas, o atleta rondoniense terá papel de protagonismo inédito na organização, disputando sua primeira luta principal da carreira contra o americano Jared Cannonier. De sósia de Barack Obama até parceiro de treinos de Alex Poatan, conheça 'Robocop'!

Nascido em Porto Velho (RO), Gregory estreou no MMA profissional há pouco mais de uma década, em setembro de 2014. Curiosamente seu debute resultou em derrota - uma das cinco que acumula até hoje. Apesar do tropeço, o brasileiro ganhou destaque no cenário nacional com seu estilo agressivo em pé e 'background' de jiu-jitsu. Com tal combinação, Robocop se sagrou campeão do 'LFA', atraindo a atenção do UFC, que fechou seu contrato em meados de junho.

De lá para cá, Gregory não se intimidou na maior liga de MMA do mundo e conquistou um bom histórico no Ultimate, com sete vitórias e apenas duas derrotas. A atual fase parece ser das melhores. Aos 32 anos e mais maduro, Robocop chega embalado por três vitórias consecutivas para o que pode ser o confronto que representará uma 'virada de chave' em sua trajetória nas artes marciais mistas.