Saiba como assistir o UFC Vegas 102, card liderado por Gregory Robocop vs Jared Cannonier

Depois de realizar três eventos longe da 'capital do mundo das lutas', o Ultimate retorna a Las Vegas para promover mais uma edição neste sábado (15). Com o duelo entre o brasileiro Gregory Robocop e o americano Jared Cannonier como atração principal, o UFC Vegas 102 contará com a transmissão, ao vivo e na íntegra, do 'Fight Pass' - serviço de streaming da entidade - a partir das 18 horas (horário de Brasília).

Vindo de três vitórias consecutivas, Gregory Robocop terá uma chance de ouro para finalmente entrar no ranking peso-médio (84 kg) do Ultimate. Isso porque o ex-desafiante ao cinturão Jared Cannonier ocupa atualmente a sétima posição na tabela de classificação da categoria. Portanto, um triunfo sobre o veterano de 40 anos neste sábado, provavelmente, servirá como uma espécie de bilhete de entrada para o atleta natural de Rondônia no top 15.

Esquadrão Brasileiro em peso

O 'Esquadrão Brasileiro' estará em peso no card do UFC Vegas 102. Ao todo, contando com Robocop, oito atletas nascidos no país entrarão em ação neste sábado: Rodolfo Vieira, os irmãos Ismael e Gabriel Bonfim, Ketlen Esquentadinha, Valter Walker, Rafael Macapá e Jacqueline Cavalcanti, além do próprio Gregory.