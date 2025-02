Rodolfo Vieira é derrotado em luta equilibrada no UFC Vegas 102

Mostrando clara evolução na luta em pé, Rodolfo foi melhor na trocação no segundo assalto, principalmente com o uso de jabs e diretos. Por outro lado, Petroski - preocupado com as entradas de queda do brasileiro - atacou com menor volume, mas conectou bons chutes baixos na perna. No grappling, o faixa-preta carioca até aplicou uma queda, mas não conseguiu trabalhar seu jiu-jitsu.

Alertado pelo corner, Petroski voltou para o terceiro assalto com mais senso de urgência. Mesmo com mais volume de golpes, o americano não apresentava tanta contundência. Rodolfo, por sua vez, manteve o bom trabalho na trocação com jabs e diretos, porém não foi efetivo nas tentativas de queda. Mais um round parelho.

Confira os resultados do UFC Vegas 102:

Andre Petroski venceu Rodolfo Vieira por decisão unânime dos juízes;

Jose Delgado venceu Connor Matthews por nocaute técnico;

Angela Hill venceu Ketlen Esquentadinha por decisão dividida dos juízes;

Rafael Macapá venceu Jesus Aguilar por decisão unânime dos juízes;

Gabriel Marretinha venceu Khaos Williams por finalização;

Elijah Smith venceu Vince Morales por decisão unânime dos juízes;

Valter Walker venceu Don'Tale Mayes por finalização;

Jacqueline Cavalcanti venceu Julia Avila por decisão unânime dos juízes.