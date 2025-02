Gregory Robocop é nocauteado por Cannonier no seu 1º main event no UFC

Em seu primeiro 'main event' no Ultimate, Gregory Rodrigues não conseguiu deixar o octógono mais famoso do mundo com a vitória. Depois de um bom início de luta, 'Robocop' - como o atleta de Rondônia é conhecido - sucumbiu diante do experiente lutador americano Jared Cannonier, ex-desafiante ao título dos médios (84 kg), que venceu a luta principal do UFC Vegas 102, neste sábado (15), por nocaute técnico.

Com o resultado, Gregory Robocop vê sua boa fase, que contava com três vitórias consecutivas, ser interrompida e, de quebra, perde a chance de entrar no ranking peso-médio do UFC. Por outro lado, 'The Killa Gorilla' - apelido de Cannonier - volta a vencer após ser derrotado em sequência por Nassourdine Imavov e Caio Borralho, e, com isso, defende o 7º lugar no top 15 da categoria.

A luta

Depois de um rápido período de estudo por parte de ambos, Robocop se soltou na trocação e conectou bons socos, chegando a derrubar seu rival devido à potência dos seus golpes duas vezes no primeiro round. Sem respostas, Cannonier tentou travar o brasileiro na grade para conter seu ímpeto.