Jacqueline Cavalcanti vence a quarta seguida no UFC e aposenta rival

Mais técnica na trocação, Jacqueline manteve o domínio na luta em pé no segundo assalto. Porém, restando pouco mais de um minuto, depois de acertar um ótimo soco, que abriu um corte no supercílio da rival, a brasileira acabou sendo derrubada pela americana, de forma até certo ponto estabanada. Mesmo por cima no chão, Avila não conseguiu ser efetiva e deixou de aproveitar a vantagem posicional.

Atrás do placar, Ávila partiu para cima com tudo no último round. A brasileira, entretanto, mostrou compostura e conteve o ímpeto da rival na base da técnica e movimentação. Sem fugir do seu estilo, Jacqueline ditou o ritmo do terceiro assalto até o soar do gongo.

Confira os resultados do UFC Vegas 102:

Jacqueline Cavalcanti venceu Julia Avila por decisão unânime dos juízes.