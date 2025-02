Interrupção médica! Ismael Bonfim sofre revés após ter visão afetada no UFC

Depois de acompanhar a vitória do irmão mais novo, Gabriel, no card preliminar do UFC Vegas 102, neste sábado (15), Ismael Bonfim não foi capaz de repetir o resultado positivo do mais jovem da família. O peso-leve (70 kg) de Brasília (DF) acabou derrotado por Nazim Sadykhov, por nocaute técnico, após interrupção médica.

O atleta do 'Esquadrão Brasileiro' até teve um início de luta bastante promissor, levando vantagem nas trocas de golpes na luta em pé, muito em razão de sua velocidade. Porém, no final do primeiro round, o lutador do Azerbaijão acertou um lindo chute no rosto de Ismael que abriu o caminho para sua vitória.

Isso porque, além de um corte abaixo do olho direito, o chute de Sadykhov causou problemas na visão do brasileiro. Assim, os médicos do evento - após avaliar a situação de Marreta - optaram por aconselhar o árbitro central Mark Smith a encerrar o combate, dando a vitória ao atleta do Azerbaijão.