Gabriel Bonfim cumpre promessa e coloca Khaos Williams para dormir no UFC

Primeiro dos irmãos Bonfim a entrar em ação no card do UFC Vegas 102, neste sábado (15), Gabriel 'Marretinha' colocou Khaos Williams para dormir, como havia prometido antes do evento. A vitória por finalização do meio-médio (77 kg) veio no segundo round da disputa contra o americano, após o atleta brasileiro encaixar um triângulo de mão nos segundo finais do período.

Esta, inclusive, foi a primeira vez que Khaos Williams foi derrotado por finalização no MMA. Por outro lado, Gabriel Marretinha chegou à 13ª finalização na carreira. Agora, o brasileiro soma quatro triunfos e apenas um revés no octógono do UFC, e já começa a sonhar com uma vaga no ranking até 77 kg da liga.

A luta

Depois de um início de pouca ação e muito estudo na luta em pé, Gabriel buscou a queda e chegou às costas do rival, que se defendeu de forma perfeita, conseguindo levantar. Restando poucos segundos para o fim do round, o brasileiro derrubou o oponente mais uma vez e ameaçou encaixar um Van Flue Choke, mas o soar do gongo impediu o ataque de Marretinha.