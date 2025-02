Gabriel Bonfim aponta brechas de rival do UFC e crava: "Vou nocautear ou finalizar"

Inicialmente escalado para encarar Rinat Fakhretdinov, Gabriel Bonfim viu seu adversário original ser substituído por Khaos Williams, restando poucos dias para a realização do UFC Vegas 102, que acontece neste sábado (15). A mudança, entretanto, parece não ter atrapalhado os planos ou diminuído a confiança de 'Marretinha', como o meio-médio (77 kg) brasileiro é conhecido, muito pelo contrário.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Gabriel analisou a mudança de oponente para seu próximo compromisso no octógono mais famoso do mundo e deu a entender que a troca pode ter facilitado seu trabalho no sábado. Isso porque, mesmo respeitando seu novo adversário, Marretinha entende que - ao contrário de Fakretdinov - Khaos Williams possui brechas em seu jogo bastante significativas, que podem e devem ser exploradas por ele no UFC Vegas 102.

"O Rinat é um cara completo, com um boxe bom, um wrestling excelente. O Khaos só tem a agressividade e a trocação. Já estava treinando bastante a trocação, defesa de quedas, só acrescentamos que agora nós vamos quedar também, vamos trabalhar bastante o MMA. O Khaos Williams tem várias brechas: o chão, o gás, é um cara que não tem um condicionamento muito bom, e a técnica na trocação. Ele só tem uma mão, só confia em uma mão. A gente vai trabalhar essa distância e, no momento certo, vamos nocautear ou finalizar", analisou Bonfim.