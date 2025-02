À vera! Alex Poatan é desafiado por boxeador sul-coreano e protagoniza treino intenso; veja

Além de uma das maiores estrelas do atual plantel do UFC, Alex Pereira se tornou um astro global das artes marciais mistas. Com isso em mente, a rotina do brasileiro agora também engloba turnês ao redor do mundo para cumprir compromissos promocionais e atender aos fãs de inúmeros países. E a mais recente aventura de 'Poatan' foi na Coreia do Sul. Durante sua estadia na nação asiática, o campeão meio-pesado (93 kg) do Ultimate foi, inclusive, desafiado por um pugilista profissional local, com quem protagonizou um 'sparring' intenso.

O desafio, assim como toda a estadia do brasileiro na Coreia do Sul foi divulgada pelo próprio através de seu canal no Youtube (veja abaixo ou clique aqui). Com uma legião de fãs e aos gritos de 'Chama', Poatan rompeu a barreira linguística e foi capaz de se conectar com seus fãs sul-coreanos. Com sessões de autógrafos e fotos, o striker paulista fez a alegria dos jovens presentes nas academias em que visitou.

Na primeira visita, Poatan foi até uma equipe de MMA liderada pelo ex-lutador do UFC Jung Chan-Sung, conhecido como 'Zumbi Coreano'. Lá, Alex se testou no wrestling defensivo, em treinos mais comedidos. Quando visitou uma academia de boxe em seguida, porém, o campeão do Ultimate precisou elevar a intensidade de sua movimentação. Denominado pelos treinadores locais como o melhor pugilista peso-pesado do país, Kim Hyeong Gyu respeitosamente desafiou o brasileiro para uma sessão de sparring no ringue.