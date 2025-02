Valter Walker exalta aprendizado com primeira derrota no UFC: "Ensinou mais que 11 vitórias"

Auge próximo?

Aos 27 anos de idade e com um cartel de 12-1 no MMA profissional, Walker ainda possui uma longa trajetória pela frente, com uma ampla margem para evolução. Afinal de contas, o brasileiro compete entre os pesos-pesados - categoria em que é mais comum ver atletas de idade considerada mais avançada prosperando no mais alto nível. Apesar de tal contexto, 'The Clean Monster', como é conhecido, esbanja confiança e avalia que seu ápice nos esportes de combate tende a estar bem próximo.

"Eu estou entrando no 'prime'. Acho que está chegando. Olha isso (físico). Como não chegou? Está chegando. Acho que estou entrando no meu 'prime'. Meu treinador sempre disse isso: 'Quando você fizer 27 anos, você vai se sentir mais forte e melhor. Ainda está muito novo para o peso-pesado, tudo tem sua hora'. Então sempre quis ter 27 anos, porque sentia que era a minha hora. Dos 27 aos 33 anos, é o momento dos pesos-pesados. Estou entrando no meu auge, esse é o momento ideal. Estou no lugar certo e no tempo certo. Tudo perfeito", analisou o peso-pesado.

Valter enfrenta Don'Tale em um duelo entre Brasil e Estados Unidos no UFC Vegas 102. E, curiosamente, as nações citadas também terão seus representantes na luta principal do show. Afinal de contas, o evento com sede no 'Apex' será liderado por Jared Cannonier e Gregory 'Robocop'. Ex-desafiante ao cinturão dos pesos-médios (84 kg), o americano tenta defender a sétima posição do ranking, enquanto o prospecto brasileiro, ainda fora do top 15, tem uma chance de ouro de se firmar entre os tops da categoria.