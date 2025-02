Tudo em família! Ismael Marreta explica dinâmica de trabalho com irmãos na Bonfim Brothers

Conciliar a vida pessoal e a profissional já é um grande desafio para qualquer um. Esta equação tende a ganhar contornos ainda mais complexos quando se trabalha ao lado da família, devido a necessidade de aprender a separar as duas situações. Mas para o lutador do UFC Ismael Bonfim, contar com uma dinâmica familiar no ambiente no qual exerce sua profissão - ainda que seja desafiador - é um fator positivo.

Funcionário do maior evento de MMA do planeta, no qual entrará em ação novamente neste sábado (15), 'Marreta' - como o peso-leve (70 kg) é conhecido - divide sua rotina de trabalho com dois irmãos: Odair 'Samuray', que faz o papel de treinador principal de Ismael, e Gabriel 'Marretinha', também lutador do UFC. Mais velho dos três, Odair é quem comanda os treinamentos e ajuda a gerenciar a carreira dos dois membros mais jovens do clã Bonfim, que foram iniciados no mundo das lutas através do veterano da família.

O acúmulo de funções do mais experiente do trio fez com que os três tivessem que aprender a lidar melhor com os desafios da convivência dupla - na vida pessoal e na profissional - entre eles, como contou Ismael Marreta, em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight. No entanto, hoje, já adaptados à rotina familiar no ambiente de trabalho, inclusive com a abertura de uma academia própria, a 'Bonfim Brothers', o peso-leve do UFC faz questão de exaltar a importância e o papel exercido pela parceria com Odair e Gabriel.