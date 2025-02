Oleksandr Usyk sugere Alex Poatan como último rival antes da aposentadoria do boxe

Usyk vs Poatan?

Dono de múltiplos títulos mundiais no peso-cruzador, Oleksandr Usyk é o atual detentor dos cinturões peso-pesado da WBA (Associação Mundial de Boxe), WBC (Conselho Mundial de Boxe), WBO (Organização Mundial de Boxe), IBO (Organização Internacional de Boxe) e The Ring. O interesse do ucraniano em uma superluta contra Alex Pereira surpreende pelo fato do brasileiro - campeão no kickboxing e no MMA - ter pouca experiência no boxe profissional, mas pode ser justificado pelo status alcançado por 'Poatan' nos últimos anos.

Depois de fazer história no kickboxing ao se tornar bicampeão do Glory, principal evento da modalidade, o striker paulista precisou de pouco tempo para repetir o sucesso no MMA, conquistando os cinturões peso-médio (84 kg) e meio-pesado (93 kg) do UFC em apenas dois anos. Além disso, Poatan já expressou publicamente seu desejo de testar suas habilidades no boxe contra uma grande estrela da modalidade. O campeão do UFC, inclusive, possui uma luta em seu cartel na nobre arte: um triunfo sobre Marcelo de Souza Cruz, em 2017.