Jared Cannonier projeta vitória por nocaute sobre Gregory Robocop no UFC Vegas 102

Vaga no top 10 em jogo

Além de voltar à coluna das vitórias e espantar o fantasma da má fase de resultados, Jared Cannonier terá outra importante missão no sábado, contra Gregory Robocop, na luta principal do UFC Vegas 102. Atual sétimo colocado no ranking dos pesos-médios, o veterano de 40 anos estará defendendo sua posição no top 10 da divisão contra um atleta que sequer está ranqueado neste momento. Portanto, uma nova derrota pode levar a uma queda significativa do americano na tabela de classificação da categoria.