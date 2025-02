Irritada com juízes, Jacqueline Cavalcanti promete buscar nocaute no UFC Vegas 102

Depois de vencer três lutas seguidas por pontos, as duas últimas na decisão dividida dos juízes, Jacqueline Cavalcanti tem um objetivo em mente para seu compromisso no UFC Vegas 102, neste sábado (15): conquistar sua primeira vitória por nocaute na organização. Para isso, a atleta brasileira naturalizada portuguesa terá que superar a americana Julia Avila - uma oponente com o estilo de jogo perfeito para que sua meta seja alcançada, na visão da lutadora nascida em São Paulo.

Em entrevista exclusiva à reportagem da Ag Fight, Jacqueline revelou que ficou incomodada com as pontuações atribuídas pelos jurados nas suas duas últimas lutas no octógono, nas quais acredita ter feito o suficiente para garantir triunfos tranquilos - e de forma unânime - nas papeletas dos juízes. Sendo assim, ciente da imprevisibilidade na avaliação dos profissionais responsáveis por pontuar os combates, a peso-galo (61 kg) promete buscar um nocaute a todo custo neste sábado.

"Nocautear. Esse vai ser o objetivo agora (para evitar decisões divididas). Quando eu lutei com a brasileira, com a Josi (Nunes), ficou uma luta 'taca, taca', mas mesmo assim eu não vi ali uma decisão dividida. Mas contra a (francesa) Nora Cornolle, na França, em Paris, eu fiquei com muita raiva, fiquei muito chateada mesmo. Decisão dividida? Eu dei um knockdown nela! (Agora) Eu falei assim: 'Ok, então essa luta vai ser para nocautear'", declarou Jacqueline.