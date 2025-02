Ex-campeão, Sean Strickland rompe com treinador após críticas por atuação no UFC 312

Não demorou muito para que Sean Strickland respondesse as fortes declarações de seu treinador, após sua derrota para Dricus du Plessis na luta principal do UFC 312, no sábado (8). Após o evento, Eric Nicksick não escondeu sua decepção com o desempenho do seu pupilo na disputa pelo cinturão peso-médio (84 kg) da entidade e, até mesmo, deu a entender que poderia abandonar o posto de técnico do ex-campeão caso não visse uma mudança de postura do mesmo. E, de acordo com 'Tarzan', a parceria entre eles, de fato, parece ter chegado ao fim.

Em uma resposta pública, através do seu perfil oficial no 'Instagram' (veja abaixo ou clique aqui), Strickland indicou que Eric Nicksick dificilmente fará parte do seu corner em uma luta do Ultimate novamente. Apesar da ruptura com o renomado treinador, líder da equipe 'XTreme Couture', o ex-campeão peso-médio do UFC ressaltou que sua relação pessoal de amizade com o profissional permanecerá intacta, pelo menos no que depender dele.

"Eu gosto do Eric. Ele é um amigo meu. Ele vai continuar a ser um amigo meu. Ele vai estar no meu corner (de novo)? Provavelmente não. Nós temos tantos caras incríveis na XTreme. Temos tantos caras selvagens que podem ficar no meu corner. Mas todo aquele camp de preparação para a luta foi uma dificuldade. Foi uma p*** de uma dificuldade, e todos nós temos desculpas do porquê nós não vencemos, ou por que vencemos ou não deveríamos ter vencido. Todos nós temos desculpas, e elas não importam", declarou Strickland.