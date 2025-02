PFL anuncia calendário inicial da temporada 2025 dos GPs; confira

Com um novo formato de disputa, os torneios da PFL já têm data para começar. Nesta terça-feira (11), através das suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), a Professional Fighters League anunciou as datas e os locais dos quatro primeiros eventos da temporada 2025 dos seus tradicionais Grands Prix, que a partir deste ano contarão com algumas mudanças, tanto na forma de disputa como na premiação para os campeões, que passa de 1 milhão de dólares (R$ 5,7 milhões) para 500 mil dólares (R$ 2,8 milhões).

O primeiro evento do ano a contar para os torneios da PFL será realizado no dia 3 de abril, seguido por outros três shows já anunciados para os dias 11 e 18 de abril, e 1º de maio. Todas as quatro edições terão como sede o Universal Studios, na Flórida (EUA). Ao todo, oito títulos de divisões de peso diferentes estarão em disputa nesta temporada: peso-galo (61 kg), peso-pena (66 kg), peso-leve (70 kg), meio-médio (77 kg), peso-médio (84 kg), meio-pesado (93 kg) e peso-pesado masculinos, além do peso-mosca (57 kg) feminino.

Entenda o novo modelo de disputa do GP da PFL

A principal mudança promovida pela PFL foi a extinção da chamada temporada regular, que classificava os melhores atletas através de um sistema de pontuação conforme o desempenho de cada um nas duas primeiras rodadas. Agora, o torneio já inicia em confrontos eliminatórios. Sendo assim, é 'matar ou morrer', desde o primeiro duelo. Serão oito competidores em cada uma das oito categorias implementadas no novo sistema.