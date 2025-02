Decepcionado! Treinador de Strickland faz alerta em tom de ameaça ao pupilo; entenda

A performance pouco inspirada de Sean Strickland na luta principal do UFC 312, no último sábado (8), não agradou nem mesmo o seu próprio técnico. Em entrevista ao 'The Ariel Helwani Show', Eric Nicksick não escondeu sua frustração com o desempenho apresentado pelo lutador americano na derrota para Dricus du Plessis, em disputa pelo título dos médios (84 kg) do Ultimate, e fez um alerta ao pupilo.

Líder da academia 'XTreme Couture' e treinador principal do ex-campeão, Nicksick se mostrou especialmente decepcionado com a postura apática de Strickland durante o combate contra Du Plessis, principalmente por ter se tratado de uma disputa que podia colocar novamente o americano no trono da divisão até 84 kg do Ultimate. Para o profissional, seu pupilo errou ao não mostrar senso de urgência e tentar mudar o panorama do duelo contra o sul-africano mesmo estando em desvantagem na pontuação.

Visivelmente incomodado, o treinador ainda aproveitou a oportunidade para mandar um recado - em tom de ameaça - para o polêmico lutador americano. Na visão, seu pupilo precisa ser sincero consigo mesmo e com os outros, e decidir se pretende fazer os sacrifícios necessários para voltar a competir pelo topo da categoria ou se está conformado com apenas entrar no octógono por um bom salário.