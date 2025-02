Comentarista do UFC faz campanha por superluta entre Ilia Topuria e Islam Makhachev

Cada vez mais, as chamadas superlutas - duelos disputados entre dois campeões - ganham força e se tornam mais habituais dentro do UFC. Ao ponto de, inclusive, funcionários da própria empresa desejarem tal possibilidade em situações específicas. Esse é exatamente o caso de Joe Rogan. Comentarista oficial do Ultimate e uma das vozes mais influentes do ramo, o americano fez campanha para um confronto entre Islam Makhachev e Ilia Topuria, atuais donos dos cinturões dos pesos-leves (70 kg) e pesos-penas (66 kg), respectivamente.

Em recente edição de seu próprio podcast, o 'The Joe Rogan Experience', o comentarista se mostrou entusiasmado com a possibilidade de Topuria subir para os leves e se testar em uma nova divisão contra o campeão Makhachev. Neste cenário, Joe sugeriu que a categoria dos penas poderia se manter ativa com um confronto entre o ex-campeão Alexander Volkanovksi e o prospecto Diego Lopes, seja pelo título interino ou linear - a depender dos planos das partes envolvidas nas negociações.

"Eu espero que, por mais louco que pareça, quero que o Ilia suba para os pesos-leves. Realmente quero. Volkanovski vs Diego Lopes (pelo título) dos pesos-penas. E o Ilia sobe (pelo cinturão) dos leves. Não ligo se ele só defendeu o título uma vez. Quem se importa? Vamos nessa! (sobre Topuria vs Makhachev). Vamos nessa, p***! É, também seria legal (se o Topuria encarasse alguns pesos-penas antes). Mas ao mesmo tempo, quem se importa? Se você realmente quer realizar uma grande luta para julho, será que é a revanche com Volkanovski (o ideal)? Eu não sei. Acho que as pessoas provavelmente querem ver o Volkanovski vencer uma luta", opinou Rogan.