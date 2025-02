Du Plessis sobe uma posição e se aproxima do top 5 no ranking peso-por-peso do UFC

Ao vencer Sean Strickland na luta principal do UFC 312, no último sábado (8), e defender com sucesso pela segunda vez o cinturão dos médios (84 kg), Dricus du Plessis parece ter deixado para trás qualquer dúvida que podia existir sobre a sua capacidade de reinar absoluto na divisão. Prova disso é que, na mais recente atualização dos rankings do Ultimate, o sul-africano agora aparece em 6º lugar na lista peso-por-peso.

Anteriormente, 'DDP' ocupava a sétima colocação na tabela de classificação dos melhores lutadores do UFC independentemente da categoria de peso. Portanto, com a subida no ranking peso-por-peso, Du Plessis ultrapassou Belal Muhammad, campeão dos meio-médios (77 kg), e ficou a um passo de entrar no top 5 da lista.

Quem também se beneficiou do resultado da luta principal do UFC 312, mesmo sem entrar em ação, foi o brasileiro Charles Do Bronx. Por conta da derrota de Sean Strickland para Dricus du Plessis no evento de sábado, o atleta paulista superou o americano no ranking peso-por-peso e agora ocupa a 14ª posição no top 15.