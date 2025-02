Disputa de título? Cris Cyborg indica novidade sobre futuro no boxe

Cris Cyborg vs Claressa Shields?

Uma adversária que se encaixaria neste hipotético cenário é Claressa Shields. A americana, vista por muitos como a 'GOAT' (maior de todos os tempos) do boxe, é dona de múltiplos títulos mundiais e um cartel invicto, além de também ser contratada pela PFL, no MMA, como a brasileira. A pugilista, inclusive, já abriu as portas para uma possível disputa contra Cris Cyborg. Resta saber se o confronto vai se concretizar ou não.

