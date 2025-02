Dana White exalta "força mental" de Dominick Cruz após anúncio de sua aposentadoria

Na última semana, a comunidade do MMA foi surpreendida com o anúncio de aposentadoria de Dominick Cruz. Apontado como um dos maiores pesos-galos (61 kg) da história, o americano foi campeão do Ultimate em duas oportunidades diferentes, marcando época na organização. Como não poderia deixar de ser, Dana White repercutiu a recente notícia e, durante a coletiva de imprensa realizada após o UFC 312 do último sábado (8), exaltou a resiliência do veterano dos esportes de combate.

Para além do legado deixado por Cruz, Dana elogiou a força mental acima da média que 'The Dominator' demonstrou ao longo de sua carreira para superar as inúmeras lesões sofridas e cirurgias pelas quais passou. Prestes a disputar sua luta de despedida contra Rob Font no fim de fevereiro, Dominick sofreu uma nova contusão no ombro, que o fez antecipar seus planos de pendurar as luvas. Dado o contexto, o cartola se mostrou feliz que o ex-campeão agora poderá dar um descanso ao seu corpo após tantas batalhas travadas dentro e fora dos octógonos.

"Estou impressionado por ele ter aguentado tanto. Quem se machucou mais do que esse cara na carreira? É fascinante (sua força de vontade). E a força mental de querer continuar voltando e tentando de novo e de novo depois de tantas cirurgias e tantas lesões, você tem que reconhecer isso nele. Mas estou feliz que ele finalmente pendurou as luvas. Ele terá uma grande carreira (como comentarista) após a carreira dele (como lutador)", opinou o presidente do UFC.