Zhang Weili impõe condição para duelo de campeãs contra Valentina Shevchenko no UFC

Brasileira pelo caminho?

Uma pessoa que pode, pelo menos, adiar os planos de um duelo entre as campeãs é a brasileira Virna Jandiroba. Atual 3ª colocada no ranking peso-palha do Ultimate, a 'Carcará' - como a baiana é conhecida - vai encarar a chinesa Yan Xiaonan no dia 12 de abril, no card do UFC 314, em Miami (EUA), e uma vitória pode credenciá-la como a próxima desafiante ao cinturão da campeã Zhang Weili.