Campeão Belal Muhammad detona Strickland após derrota no UFC 312: "Palhaço racista"

Não é segredo para ninguém que Belal Muhammad não nutre bons sentimentos direcionados a Sean Strickland, e vice-versa. E tal dinâmica ficou novamente explícita no último domingo (9), um dia após a realização do UFC 312, na Austrália. Depois de acompanhar seu desafeto ser totalmente dominado por Dricus du Plessis na luta principal do show numerado, o atual campeão dos meio-médios (77 kg) aproveitou a oportunidade para detonar o falastrão americano, não só no âmbito esportivo, mas também no pessoal.

Através de suas redes sociais (veja abaixo ou clique aqui), Belal questionou as credenciais de Strickland como competidor de alto nível. Dono de uma postura agressiva com o microfone em mãos, sobretudo nas semanas que precedem suas lutas, o americano foi acusado de ludibriar seus fãs com falsas promessas. E para além do âmbito esportivo, Muhammad atacou diretamente Sean, que frequentemente se envolve em polêmicas por suas falas 'sem filtro', o chamando de racista.

Vale ressaltar que Strickland teve uma criação bastante delicada e fala abertamente sobre o tema. Abusado física e psicologicamente pelo pai e neto de um avô que defendia a supremacia racial, o ex-campeão do UFC admitiu que já viveu uma fase neonazista em sua adolescência. Após romper com tal período nebuloso de sua vida, 'Tarzan', como é conhecido, se tornou um adulto sem filtro que, por muitas vezes, reproduz pensamentos considerados preconceituosos.