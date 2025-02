Ankalaev provoca Poatan e inflama rivalidade antes de luta: 'Nunca mais será o mesmo'

Passado o UFC 312 do último sábado (8), liderado por Dricus du Plessis e Sean Strickland, a atenção de boa parte dos fãs de MMA se volta para os protagonistas do próximo card numerado da empresa. Atento a esse movimento, Magomed Ankalaev fez questão de aumentar a expectativa para seu confronto com Alex Poatan, que servirá como "main event" do UFC 313. A cerca de um mês para o show, o wrestler russo subiu o tom e atacou o campeão brasileiro dos meio-pesados (93 kg) em suas redes sociais.

Através de uma série de três publicações no X, Ankalaev prometeu mudar a carreira de Poatan para sempre. Além do impacto que pretende demonstrar dentro do octógono, o russo acusou o campeão da categoria de adotar uma postura de humildade, segundo o próprio, falsa. Sendo assim, o wrestler invicto há 13 rodadas deixou claro que trata o combate agendado para o dia 8 de março, em Las Vegas (EUA), de maneira pessoal.

"Alex Poatan, esse cara segue viajando e esquece que lutará pela própria vida no dia 8 de março. Ele nunca mais será o mesmo depois dessa luta, Dana White. Marquem minhas palavras. Eu nunca quis machucar alguém na minha vida como eu quero machucar o Alex. Ele é um garoto falso humilde. Tenho escalado montanhas, cortado madeiras, nadado em lagos gelados e o Alex tem feito dancinhas e vídeos como uma garota do TikTok", alfinetou Magomed.